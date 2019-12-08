К администрации Зеленского стягиваются радикалы – в день «нормандского саммита» ожидаются столкновения

Противники «капитуляции и сдачи Донбасса» в лице неонацистов и лидеров «партии войны» готовятся сегодня ночью перекрыть кварталы вокруг администрации президента Украины Владимира Зеленского – накануне завтрашней встречи глав государств «нормандской четвёрки» в Париже.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.

По данным киевских журналистов, боевой уличный актив неонацистов и радикальных политиков – группа «Рух опору капітуляції'» («Движение сопротивления капитуляции») уже организовала подвоз палаток, обогревателей, биотуалетов и другого необходимого оборудования для длительной осады Офиса президента и прилегающего района украинской столицы.

Между тем, по данным украинских телеграм-каналов, которые ссылаются на свои источники в СБУ, в администрации президента ждут силовых провокаций со стороны «противников капитуляции» в день проведения саммита завтра 9 декабря.

В связи с этим, украинские правоохранители усиленно готовятся к уличным боям.

«Наш источник в СБУ сообщает, что завтра будут провокации и попытки столкновения с силовиками. Сегодня был разогрев в Киеве на майдане и по всей Украине. Главное шоу будет завтра», – приводит «ПолитНавигатор» ссылку на один из телеграм-каналов, близких к главе Офиса Зеленского Андрею Богдану.

Напомним, сегодня днём в Киеве, Львове и ряде других украинских городов прошли митинги против «сдачи интересов страны» Владимиром Зеленским на саммите «нормандской четвёрки».

Митинги радикалов и противников мира были организованы Петром Порошенко («Евросолидарность»), Юлией Тимошенко («Батькивщина») и Вячеславом Вакарчуком («Голос»).

«Украинцы! Учитывая судьбоносные вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, накануне Нормандской встречи необходимо напомнить власти о «красных линиях» – требованиях украинского народа, которые никто не имеет права проигнорировать», – такое воззвание накануне опубликовал экс-спикер Верховной рады и депутат от «Евросолидарности» Андрей Парубий.

Как сообщал «Новый День», на днях в Верховной раде зачитали ультиматум Зеленскому перед «нормандским саммитом».

По мнению объединённой украинской «партии войны», президент «Незалежной» обязан требовать передачу Украине контроля над границей между ЛДНР и Россией и не соглашаться ни на какой особый статус для Донбасса.

Текст обращения опубликовал на своей странице в Фейсбуке экс-президент Пётр Порошенко, в своё время лично подписавший «формулу Штайнмайера» и давший согласие на особый татус ДНР и ЛНР.

«Представители фракций зачитали с трибуны парламента следующие требования:

1. Никаких компромиссов насчет унитарного государства и федерализации

2. Никаких компромиссов насчет европейского и евроатлантического курса

3. Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выведения российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над государственной границей

4. Никаких компромиссов насчет деоккупации и возвращения Крыма

5. Никаких остановок международных судебных процессов против России», – привёл Порошенко озвученное с трибуны парламента заявление трёх партий.

Симферополь, Иван Капустин

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