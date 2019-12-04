В Киеве собирают Майдан накануне вылета Зеленского на «нормандский саммит»

Украинская «партия войны» в лице Петра Порошенко («Евросолидарность»), Юлии Тимошенко («Батькивщина») и Вячеслава Вакарчука («Голос») призывает своих сторонников выйти 8 декабря в центре Киева на многочисленную акцию протеста против «капитуляции Зеленского» на нормандском саммите в париже 9 декабря.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил экс-спикер Верховной рады и депутат от «Евросолидарнсти» Андрей Парубий.

«Украинцы! Учитывая судьбоносные вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, накануне Нормандской встречи необходимо напомнить власти о «красных линиях» – требованиях украинского народа, которые никто не имеет права проигнорировать», – опубликовал Парубий текст обращения к украинцам.

Напомним, накануне в Верховной раде зачитали ультиматум Зеленскому перед «нормандским саммитом».

По мнению объединённой украинской «партии войны», президент «Незалежной» обязан требовать передачу Украине контроля над границей между ЛДНР и Россией и не соглашаться ни на какой особый статус для Донбасса.

Текст обращения опубликовал на своей странице в Фейсбуке экс-президент Пётр Порошенко, в своё время лично подписавший «формулу Штайнмайера» и давший согласие на особый татус ДНР и ЛНР.

«Представители фракций зачитали с трибуны парламента следующие требования:

1. Никаких компромиссов насчет унитарного государства и федерализации

2. Никаких компромиссов насчет европейского и евроатлантического курса

3. Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выведения российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над государственной границей

4. Никаких компромиссов насчет деоккупации и возвращения Крыма

5. Никаких остановок международных судебных процессов против России», – привёл Порошенко озвученное с трибуны парламента заявление трёх партий.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.12.19

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