Берлин переложил на Путина ответственность за возможное прекращение транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин давал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель «некоторые обещания» сохранить транзит российского газа через Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на совместном брифинге с украинским министром иностранных дел Вадимом Пристайко заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

«Для нас это очень важная тема (транзит газа через украину). Госпожа федеральный канцлер много месяцев назад сказала четко президенту Путину, что реализация альтернативного газового транзита через Украину и в будущем будет очень важной темой. И Путин дал ей некоторые обещания», – поспешил заявить Маас, отвечая на беспокойство украинских журналистов в связи с предупреждением Кремля о прекращении транзита газа с начала следующего года.

«Мы сейчас пребываем в периоде реализации этих обещаний, чтобы этот газовый транзит был организован... Есть много проблем, которые надо решать», – цитирует Мааса ТАСС.

При этом глава МИД ФРГ настаивает, что «транзит надо продолжать и после 2019 года» и выразил надежду на подписание контракта между Киевом и Москвой о транспортировке российского газа в Европу.

Напомним, сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что абсурдные и неприемлемые судебные претензии Киева и «Нафтогаза» к Москве исключают возможность подписания транзитного контракта на прокачку российского газа в Европу через Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.11.19

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