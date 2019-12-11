Война продолжается: министр обороны Украины отказался гарантировать прекращение огня

Подписание в Париже президентом Украины итоговой декларации, гарантирующей незыблемость Минских соглашений, не имеет значения. Главным результатом саммита являются заявления Владимира Зеленского на итоговой пресс-конференции глав «нормандской четвёрки».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

По словам Загороднюка, Украина в лице Зеленского «показала всему миру, что будет бороться за возвращение своих территорий».

«Никаких уступок по территориям, интересам людей, целостности страны. Позиция заявлена, приоритеты очерчены, намерения определены»,– написал министр обороны в своём телеграм-канале.

Что касается непосредственно пунктов Минских соглашений, которые в полном объёме были подтверждены 9 декабря всеми участниками «нормандского формата», то Загороднюк уже отказался гарантировать полное прекращение огня, о котором, в частности, прямо заявляла канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Сохраняется большая вероятность срыва договоренностей на любом из этапов, но есть прогресс: работаем над возвращением пленных, созданием новых пунктов пересечения. Давайте также уметь оценивать наши победы, а не поражения»,– написал министр обороны Украины.

Между тем, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на полное разведение войск от линии фронта в Донбассе понадобится «от шести до восьми лет».

Напомним, по итогам встречи «нормандской четвёрки» (Россия, Франция, Германия, Украина) в Париже стороны договорились о скорейшем бессрочном прекращении огня и разведении сил на новых участках линии фронта, а также обмене удерживаемыми лицами между Киевом и ЛДНР по формуле «всех на всех».

По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, для успеха процесса разведения войск и прекращения обстрелов принято решение расширить двенадцатичасовой режим контроля со стороны миссии ОБСЕ до круглосуточного.

Симферополь, Валентин Карамазов

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