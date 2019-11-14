«Враг из пяти букв!» – Министр обороны Украины собрался говорить с Россией «языком оружия»

Россия является врагом, и с ней нельзя вести никаких дел как с обычной страной.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Фейсбуке написал глава минобороны Украины Андрей Загороднюк.

При этом он вновь связал события в Иловайске, где украинская армия потерпела сокрушительное поражение от донецких ополченцев, с вмешательством вооружённых сил России.

В качестве «доказательства» Загороднюк привёл в пример участие в иловайской битве отряда российского добровольца «Моторолы» (Арсения Павлова).

«Без лишних слов: ещё с 2014 года я чётко понял, что имя врага складывается из пяти букв – Росiя.

Это не «ополченцы» или «местная полиция» (воевали в Донбассе), а кадровые военные из РФ, что стало ещё более понятно во время «моторошных» деяний в Иловайске.

А если враг – Россия, то:

1) с врагом разговаривают только либо языком оружия, либо языком компетентных дипломатов.

2) с этой страной невозможны финансово-экономические отношения.

3) необходимо делать всё, что от нас зависит, для полноценной интеграции в НАТО на всех уровнях.

Как министр обороны, я не просто держу это на контроле, – я этим живу», – написал Загороднюк.

Эксперты пока гадают, чем вызван внезапный «нервный срыв» Загороднюка.

Некоторые опасаются, что потеря самообладания министром обороны приведёт к обострению ситуации на линии фронта и срыву едва наметившегося временного перемирия.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.11.19

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