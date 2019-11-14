«Враг из пяти букв!» – Министр обороны Украины собрался говорить с Россией «языком оружия»

Россия является врагом, и с ней нельзя вести никаких дел как с обычной страной.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Фейсбуке написал глава минобороны Украины Андрей Загороднюк.
При этом он вновь связал события в Иловайске, где украинская армия потерпела сокрушительное поражение от донецких ополченцев, с вмешательством вооружённых сил России.
В качестве «доказательства» Загороднюк привёл в пример участие в иловайской битве отряда российского добровольца «Моторолы» (Арсения Павлова).
«Без лишних слов: ещё с 2014 года я чётко понял, что имя врага складывается из пяти букв – Росiя.
Это не «ополченцы» или «местная полиция» (воевали в Донбассе), а кадровые военные из РФ, что стало ещё более понятно во время «моторошных» деяний в Иловайске.
А если враг – Россия, то:
1) с врагом разговаривают только либо языком оружия, либо языком компетентных дипломатов.
2) с этой страной невозможны финансово-экономические отношения.
3) необходимо делать всё, что от нас зависит, для полноценной интеграции в НАТО на всех уровнях.
Как министр обороны, я не просто держу это на контроле, – я этим живу», – написал Загороднюк.
Эксперты пока гадают, чем вызван внезапный «нервный срыв» Загороднюка.
Некоторые опасаются, что потеря самообладания министром обороны приведёт к обострению ситуации на линии фронта и срыву едва наметившегося временного перемирия.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 14.11.19
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