В Верховную раду Украины внесли законопроект об особом статусе Донбасса

В Верховную раду Украины внесен проект закона об особом статусе Донбасса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предлагается внести изменения в статью 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Закон был принят в 2014 году и на сегодняшний день статья 1 (в редакции от 6 октября 2017 года с изменениями от 4 октября 2018 года) выглядит так: «Согласно этому Закону временно, со дня вступления в силу с учетом положений Закона Украины «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» на срок до 31 декабря 2019 года включительно, вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым принадлежат районы, города, поселки, села, которые определяются решением Верховной Рады Украины (далее – отдельные районы Донецкой и Луганской областей)».

Какие изменения предлагается внести, пока не известно: депутаты фракции «Слуга народа» внесли проект только вчера, и текст документа в базе Рады еще не опубликован.

Напомним, 10 декабря на саммите «нормандской четверки» в Париже стороны пришли к соглашению о включении в законодательство Украины «формулы Штайнмайера», предусматривающей вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения в ЛНР и ДНР свободных выборов.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 11.12.19

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