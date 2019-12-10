Украинский эксперт: В Донбассе всё закончится заморозкой на десятки лет

«Нормандский формат» и Минские соглашения – это лишь части показательного политического процесса, который никак не влияет на объективный ход событий на востоке Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный на Украине политический и экономический эксперт Александр Охрименко.

По его словам, всем сторонам конфликта в данный момент выгодно прекращение огня и разведение войск и, одновременно, никого не устраивают прописанные в Минских соглашениях пункты политического урегулирования.

Украина не может принять в свой состав Донбасс с особым статусом, который могут потребовать для себя другие регионы страны. Донбасс не хочет ни в каком статусе возвращаться в состав страны с ненавистным режимом. Россия тоже не может позволить себе предать народные республики, но и не имеет возможности, пока, присоединить их к себе.

«По большому счёту, и для России и для Украины, и для ДНР, ЛНР – для всех... то, что договорились в рамках «нормандского формата», хорошо.

Поймите, на сегодняшний момент ДНР и ЛНР хотят, чтобы Путин их забрал к себе. Всё. Им не нужен ни особый статус, ни выборы, ни граница.

Путин не хочет. Ему, по ряду политических и экономических соображений это просто не надо. Сейчас.

По этой причине, да, действительно, надо прекратить стрелять. Поэтому, если, действительно, до нового года прекратят стрелять – замечательно. Что касается обмена пленными – тоже хорошо. Все-таки если люди вернутся к семьям – не имеет значения, где они сейчас проживают и куда будут возвращаться – это очень хорошо.

А дальше – классическая заморозка на ближайшие 10, 20, 30 – сколько хотите лет. Но не решится это (Минские соглашения – прим. «НД»)», – приводит слова Охрименко «ПолитНавигатор».

Напомним, на «нормандском саммите» в Париже лидерами России, Франции, Германии и Украины принято решение о бессрочном прекращении огня в Донбассе и разведении войск на новых участках линии фронта. В то же время, обсуждение политической части минских соглашений перенесено на четыре месяца.

Между тем, по словам экспертов, даже достигнутые договорённости по разведению сил и средств будет трудно реализовать в среднесрочной перспективе. Более оптимистично наблюдатели говорят лишь об обмене пленными и сокращении числа обстрелов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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