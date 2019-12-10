Зеленский сообщил, когда начнется обмен пленными между ЛДНР и Украиной

Обмен пленными между Украиной и ЛДНР начнется 24 декабря. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в нормандском формате.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предыдущий крупный обмен задержанными в Донбассе состоялся 2 года назад – в декабре 2017 года. Тогда Луганск и Донецк передали Киеву 73 гражданина Украина, получив взамен 233 человека.

Сейчас снова предполагается обменять «всех на всех». Хотя Зеленский отмечает, что эта формулировка условна: «Всех на всех» – это абстрактный вопрос. Договорились так: давайте начнем с обмена «всех установленных на всех установленных», – сообщил Зеленский и уточнил: «Мы практически договорились о дате 24 декабря. Последний день этого месяца – крайняя дата».

По его словам, в рамках обмена на Украину могут вернуться 72 человека.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 10.12.19

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