«Нормандский саммит» располовинил «формулу Штайнмайера» во времени

По итогам встречи «нормандской четвёрки» (Россия, Франция, Германия, Украина) в Париже стороны договорились о скорейшем полном прекращении огня и разведении сил на следующих участках линии фронта, а также обмене удерживаемыми лицами между Киевом и ЛДНР по формуле «всех на всех».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом было заявлено на совместной пресс-конференции лидеров стран «четвёрки».

По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, для успеха процесса разведения войск и прекращения обстрелов принято решение расширить двенадцатичасовой режим контроля со стороны миссии ОБСЕ до круглосуточного.

Вместе с тем, решено продолжить консультации, касающиеся политической части Минских соглашений (амнистия, выборы, особый статус Донбасса), и встретиться повторно в «нормандском формате» через четыре месяца. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

При этом, президент России Владимир Путин ещё раз подчеркнул, что никакого пересмотра пунктов Минских соглашений Москва не допустит.

Мало того, российский лидер настаивал на «синхронизации» политического процесса с разведением войск и обменом пленными, для чего Киеву следует незамедлительно продлить закон об особом статусе Донбасса, действие которого заканчивается 31 декабря 2019 года.

Однако украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не станет «менять конституцию» страны. Между тем, особый статус для Донбасса предусматривает внесение таких изменений.

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель согласилась с тем, что, Украине следует имплементировать в конституцию страны пункты «формулы Штайнмайера», которая предусматривает и закон о выборах, и особый статус ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.12.19

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