ООН отказывается размещать миротворцев в Донбассе на условиях Украины

Размещение голубых касок ООН на всей территории Донбасса с выходом на границу РФ, на чём с 2014 года настаивали Порошенко, а затем Зеленский, – «малореалистично».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», провал украинской инициативы признал постпред Киева при ООН Сергей Кислица.

По его словам, активная дипломатическая помощь «друзей Украины» также не помогла продавить решение о миротворческой операции ООН в Донбассе.

«Вопрос операции по поддержанию мира остается. Он актуален? Да. Можем ли мы сказать, что такая операция может быть проведена в ближайшее время на условиях, на которых настаивал предыдущий и нынешний президенты, а также партнеры Украины? Нет, это малореалистично», – заявил Кислица.

Напомним, Россия не возражает против присутствия голубых касок в Донбассе, но лишь по линии разграничения между ЛДНР иУкраиной и для поддержания соблюдения режима прекращения огня, а также помощи в разведении сторон.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.04.20

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