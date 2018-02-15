«Невпихуемое»: У голубых касок нет шансов в шахтёрском Донбассе

Решение задач «голубыми касками» в рамках минского формата на территории Донецкой и Луганской народных республик, чему не противится Кремль, невозможный для реализации замысел.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение озвучил председатель правления общественной организации «Патриотические силы Донбасса», бывший командир донецкой «Альфы» и батальона ополченцев «Восток» и экс-глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский. Он охарактеризовал идею по вводу миротворцев как «попытку впихнуть невпихуемое».

Ходаковский усомнился в способности миротворцев установить мир между конфликтующими сторонами.

«Они что, получат право расстреливать на месте каждого, кто на передовой нажмет на курок? Или они сами станут живым щитом между нами и ними? Как это предполагается при той плотности, что свойственна нашему фронту? На некоторых участках мы с противником буквально нос к носу – кого и насколько нужно отводить, чтобы развести нас по углам? Украина упрется, как всегда, а нам куда – до центра города отходить? У нас нет запаса пространства», – написал председатель организации на своей странице в Facebook.

При этом он подчеркнул, что если развода сторон не будет, и миротворцы не займут позицию между ними, то это приведет к тому, что «голубые каски» фактически будут выполнять роль статистов, также как и ОБСЕ.

«Никто не говорит конкретно, но из контекста видно, что гостеприимство должны оказать мы. Представляете, что будет, если при нашей насыщенности военным элементом на ограниченной территории эта масса вольется в наши «ряды»? Даже разместить их будет нерешаемой проблемой – они же не будут в биваках в чистом поле нежить свои шведские тела? Не говоря уже про возможные провокации и стычки с ополчением.

Так что, помолчав даже про наше неприятие этого решения, чисто с технической стороны замысел не реализуем. Это, как говорят, попытка впихнуть невпихуемое», – заключил Ходаковский.

Напомним, «уступки» Кремля по возможному размещению миротворцев в Донбассе вызвали споры среди экспертов. Одни предполагают, что накануне выборов Москва будет готова существенно ослабить свое влияние на ЛНР и ДНР в пользу Украины, что некоторые политологи охарактеризовали как сдачу народных республик.

Другие эксперты уверены: в Кремле не сомневаются в том, что Донбасс однозначно больше никогда не станет украинским, поэтому уступки по республикам являются лишь тактической игрой в поддавки с целью выиграть время.

По соообщениям СМИ, миротворческий контингент в Донбассе будет насчитывать примерно 20 тысяч военнослужащих и 4 тысячи полицейских из стран, не являющихся членами НАТО. Миссию возглавит Швеция.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 15.02.18

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