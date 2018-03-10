Зачем Украине миротворцы в Донбассе – тайный план Порошенко

Миротворцы в Донбассе нужны Украине для зачистки. Об этом заявил украинский блогер Мартин Брест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент «Незалежной» Петр Порошенко 9 марта провел закрытую встречу с блогерами. В числе прочего поднимался и вопрос Донбасса.

«Короче, что я понял после вчерашней встречи, – написал Брест в Фейсбуке. – План такой: сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ВСУ и зачищают Донбасс в стиле «без оружия – живи, с оружием – смерть».

После вывода русских силы ЛДНР оценивают примерно в 15 тыс человек. Как пойдёт сама зачистка, мало кто может спланировать. Но выпускать вооруженных сепаратистов из Донбасса на территорию России сами русские не будут ни за что, а давать им амнистию у нас никто не собирается».

Впрочем, другие блогеры, присутствовавшие на встрече, об этом плане не сообщают, а некоторые даже опровергают:

«Будем ли освобождать Донбасс и Крым решительным ударом? Нет, будем придерживаться той же стратегии, что и сейчас», – пишет Игорь Бигдан, отмечая, что эта стратегия заключается в изматывании России Минскими соглашениями и санкциями.

Остальные в своих отчетах либо вообще обошли тему Донбасса, либо обозначили ее схематично:

«Миротворческую миссию собирается дожать. И это таки базовое видение решения восточного вопроса. Ну, или президенту удалось создать у меня такое впечатление», – написал Виктор Трегубов.

«По Донбассу – сказал: миротворцы будут», – рассказала Дана Яровая.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 10.03.18

Крым собрал более 4 млрд рублей собственных доходов. / «Политический труп и карлик»: крымчане указали Чубарову его место. / Эксперт: Человек, стремящийся стать лидером крымских татар, болен психически. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»