Украинская делегация в Донбассе запросила нормандский саммит после разноса Грызлова

Украинская делегация в минской Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе заявила о том, что считает «очень важным» провести встречу лидеров стран «нормандской четвёрки» до конца текущего года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинские представители заявили по итогам сегодняшнего заседания ТКГ.

«Украинская делегация считает очень важным провести до конца текущего года новую встречу на высшем уровне в нормандском формате, которая стала бы мощным импульсом для подведения итогов проведенной за год работы и определения политико-дипломатических путей по дальнейшему выполнению Минских договоренностей», – говорится на странице украинской переговорной группы по Донбассу в Фейсбуке.

О каких «итогах» говорят члены украинской делегации непонятно, так как сегодня российский представитель Борис Грызлов подверг резкой критике поведение Киева, нарушающего Минские соглашения.

«Никакого доверия украинской стороне быть не может, пока она не начнет исправлять предыдущие нарушения и не займет ответственную позицию», – заявил Грызлов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.11.20

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