Украинские генералы боятся обстреливать Донбасс

Генералы и старшие командиры вооружённых сил Украины всё чаще пытаются отговорить киевские власти от идей по нанесению провокационнных огневых ударов по тем или иным целям в ДНР и ЛНР.

Их опасения связаны с тем, что уже значительная часть жителей народных республик получила российское гражданство, и в случае их гибели ответ может последовать от армии РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что украинский генералитет начал проявлять осторожность в Донбассе, рассказал заместитель министра информации Донецкой народной республики Артём Ольхин.

«Конечно, всем нашим «заклятым друзьям» (США, Великобритания) – чем больше у нас тут войны, тем лучше. Но, думаю, что украинский генералитет не очень агрессивно себя ведёт, потому что он понимает, что время подлёта некоторых вещей (ракет) из РФ в таком случае...

Здесь уже больше 300 тысяч русских граждан. Это уже совершенно другой разговор. Мы уже не говорим о том, что войдут какие-то «зелёные человечки» или, как шутят украинцы, «ихтамнеты» и что Россия начнёт решать наши проблемы под видом ополчения – я сейчас говорю совершено не об этом. Я говорю о том, что никто не даст спокойно уничтожать несколько сотен тысяч граждан России, которые здесь уже живут», – приводит «ПолитНавигатор» слова замминистра ДНР.

Как сообщал «Новый День», Кремль уже предупредил Украину, что срыв перемирия в Донбассе станет для неё самоубийством.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.01.21

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