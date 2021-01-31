Байден хочет покончить с «нормандским форматом» и заставить Москву принять условия Киева

Президент США Джо Байден намерен решительно вмешаться в мирные переговоры «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) по Донбассу и опрокинуть логику и принципы, на которых до сих пор выстраивался процесс урегулирования.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в статье немецкого издания Der Spiegel, с которой ознакомилось украинское издание «Страна.УА».

По данным немецкой газеты, президент Джо Байден и глава Госдепа Энтони Блинкен разработали план, в соответствии с которым Берлин и Париж займут второстепенные роли, а с Москвой от имени Киева будет жёстко разговаривать Вашингтон.

Авторы статьи напоминают, что в 2014 году Байден будучи вице-президентом США резко не соглашался с Бараком Обамой в том, чтобы передать европейцам решение конфликта на востоке Украины, и настаивал на поставках Киеву больших партий летального оружия.

Теперь новая администрация США намерена фактически пустить под откос Минские соглашения, снять с Киева все обязательства по ним и выставить Москве ультиматум о передаче Украине полного контроля над границей в Донбассе.

По информации немецких журналистов, в Берлине к этим планам Байдена отнеслись с крайней настороженностью. Там переживают, что президент России Владимр Путин просто выйдет из «нормандского формата» и займёт предельно жёсткую позицию по Донбассу.

Между тем, киевские власти предпринимают все усилия, чтобы торпедировать Минские соглашения путём вовлечения США в процесс урегулирования.

Напомним, очередная встреча советников лидеров стран «нормандской четвёрки» накануне закончилась полным провалом.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.01.21

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