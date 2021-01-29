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Пятница, 29 января 2021, 16:03 мск

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«Россия занимает последовательную позицию…» Кремль раскрыл планы на Донбасс

Москва не планирует включать Донбасс в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Такой вопрос на повестке дня не стоит», – сказал он.

Представитель Кремля пояснил, что «Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса».

«Россия занимает последовательную позицию по защите русскоязычного населения Донбасса, продолжит защищать русских», – добавил также Песков, слова которого цитирует «Интерфакс».

Таким образом представитель Кремля прокомментировал выступление главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян, которая на форуме «Русский Донбасс» в Донецке призвала официальную Москву присоединить этот регион к РФ. Депутат Госдумы Андрей Козенко, выступая на этом же форуме, отметил, что что российское гражданство по упрощенной схеме получили уже более 400 000 жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Позже представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что заявление Симоньян – ее личная позиция, и при этом напомнила, что главред RT не является госслужащим.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 29.01.21

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