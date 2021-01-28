«Россия побеждает нас в информационной войне» – украинская националистка

Москва побеждает Киев в борьбе за умы украинцев. Причина превосходства «российской пропаганды» в интернете и на украинском телевидении в наличии огромных финансов и качественного контента.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире 4 канала заявила ветеран АТО в Донбассе, спикер одной из украинских неонацистских организаций Елена Белозерская.

«Россия очень много денег вбрасывает в развитие антиукраинских, завуалированно антиукраинских – вроде бы нейтральных, но таких, которые в выгодном России курсе воспитывают людей, – телеканалов, персон, ведущих, журналистов, политиков и так далее.

Все это вбухивается, вбухивается, вбухивается. Сейчас они уже обнаглели, уже откровенно антиукраинские заявления можно услышать по нашему телевизору, таких, что СБУ должно было бы работать против таких людей. Но она, насколько я понимаю, не работает», – переживает украинская националистка.

Вместе с тем, она признаёт, что российский «агитационный продукт» креативнее и талантливее украинского.

«Можно еще сказать то, что не всем понравится, что Россия более качественный контент делает, чем Украина. Мы не можем конкурировать с ними в этом плане, у нас намного меньше интересного, талантливого, яркого, чем у них. Ну и люди смотрят российское, большинство людей, правильно? А россияне под видом какого-то аполитического юмора проталкивают свои месседжи, свой российский патриотизм и так далее. Конкуренция. И эту информационную конкуренцию, борьбу за умы людей мы пока что проигрываем», – приводит слова Белозерской «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.01.21

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