«Мы подошли к точке невозврата»: пропаганда Зеленского на Крым и Донбасс дала системный сбой

Главного редактора украинского государственного телеканала «ДОМ», вещающего на Донбасс и Крым, срочно перебрасывают на создание новых информационных ресурсов для «увеличения присутствия украинских медиапроектов на неподконтрольных территориях».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сам шеф-редактор созданного по указу президента Зеленского телеканала Алексей Мацук.

По данным украинских экспертов, скрытые социологические опросы показали, что новый телеканал, призванный «вернуть умы и сердца крымчан и жителей Донбасса», никак не повлиял на настроения и информационные предпочтения «жителей оккупированных территорий». Мало того, подавляющее большинство граждан ЛДНР связывают своё будущее с Россией, а крымчане полностью игнорируют украинский политический контент.

«ДОМ» в течение этого года получил достаточно сильную команду, достаточные возможности, и организовать вещание смогут и без моего непосредственного участия в дальнейшем в большинстве случаев», – оправдывает Мацук свой вынужденный переход на новый «фронт работ».

«На мой взгляд, нельзя откладывать этот процесс. Нам реально нельзя ждать, чтобы не производить медиапроекты на неподконтрольные территории. «ДОМ» вещает, да, но, на мой взгляд, на сегодняшний день может наступить точка невозврата относительно неподконтрольных территорий. Чтобы она не наступила, важно сосредоточить 100% усилий на Донецке, Луганске, Крыму, которые есть в моих личных и профессиональных планах как редактора, журналиста, как медийной персоны», – заявил он в ходе «Донбасс медиа форума».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.11.21

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