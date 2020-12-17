Россия будет наращивать поддержку Донбасса – об этом сегодня в ходе ежегодной пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первую очередь, речь идет о поддержке производства, а также решении социальных и инфраструктурных вопросов.

«В рамках Нормандского формата мы договорились о прекращении боевых действий, это очень важно, – отметил Путин. – Но ничего не разблокировано с точки зрения социальной сферы, экономики. Ничего не сделано в сфере политики. При этом украинские власти дают понять, что они не собираются соблюдать Минские соглашения. Но я хочу сказать, что документ подписан под эгидой ООН и имеет статус международного документа. И в одностороннем порядке отказаться от его соблюдения нельзя».

Президент напомнил, что практически все предыдущие главы Украины, и действующий тоже, приходили с лозунгом прекращения конфликта в Донбассе и объединения страны. Но до сих пор ничего не получается. «Потому что, когда приходят к власти – опираются на большинство, а попадая во власть, оглядываются на крайние националистические силы. И процесс замирает. Так же примерно происходит и сейчас», – сказал Путин и уточнил, что перспективы развития отношений между РФ и Украиной зависят от украинских властей.

Москва, Игорь Юров

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