Зеленский ответил Путину на упрёки по Донбассу

Украина не будет менять конституцию ради особого статуса Донбасса «в угоду Российской Федерации».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию New York Times.

«Менять Конституцию в том направлении, о котором мы иногда слышим в медиапространстве от Российской Федерации, – здесь они знают мою позицию, я уже говорил Путину прямо, что здесь я не согласен», – отрезал Зеленский.

Напомним, на пресс-конференции в Москве 17 декабря Владимир Путин упрекнул президента Украины в том, что Киев не выполняет политическую часть Минских соглашений, о чём договорились в Париже лидеры «нормандской четвёрки».

Российский лидер предупредил, что Москва не позволит Киеву в одностороннем порядке пересмотреть Минские соглашения.

«Мы когда встречались в Париже, то договорились. Но ничего не разблокировано, ничего не сделано в плане политического урегулирования. В Киеве говорят, что они не собираются Минские соглашения выполнять, хотят их пересмотреть. А они подтверждены резолюцией совбеза ООН, то есть, приобрели силу международного закона. Так, в одностороннем порядке, ничего им пересмотреть не удастся», – подчеркнул Путин.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.12.20

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