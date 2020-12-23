Кремль вновь отказал Зеленскому в нормандском саммите

Говорить о каких-то сроках новой встречи лидеров стран «нормандской четвёрки» по урегулированию в Донбассе не приходится, пока Киев не выполнит все договорённости, достигнутые на нормандском саммите в Париже в декабре 2019 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в комментарии журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что во вчерашнем телефонном разговоре Владимира Путина и Эммануэля Макрона подробно обсуждалась украинская тематика и российская сторона ещё раз подчеркнула необходимость выполнения Украиной всех пунктов Минских соглашений.

«Перед тем как говорить о сроках, нужно, все-таки, как-то инвентаризировать реализацию тех договоренностей, которые в Париже были достигнуты. И в этом плане, вы знаете, что похвастаться сильно нечем», – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента уже заявлял, что для очной встречи президентов России и Украины нет предпосылок, несмотря на неоднократные попытки Владимира Зеленского договориться о проведении переговоров с Владимиром Путиным в рамках «нормандского формата».

Симферополь, Валентин Карамазов

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