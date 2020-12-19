Хорватский сценарий по усмирению Донбасса невозможен – украинский генерал

Украина не может повторить в Донбассе опыт Хорватии в Сербской Краине, когда хорватская армия одним мощным наступлением в течение нескольких дней взяла под контроль мятежную республику, населённую сербами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-начальник штаба «АТО» в Донбассе, генерал Виктор Назаров.

По его словам, Сербская Краина граничила со слабой на тот момент Сербией, а Россия никак не могла вмешаться в конфликт. Кроме того, за спиной Хорватии стояли вооружённые силы НАТО. В то же время Донбасс граничит с мощной в военном отношении Россией.

«Приводят примеры, что надо было, как Хорватия делать против Сербии (в Сербской Краине), когда, как помните, была у них война. Нужно понимать одну вещь: за Сербией, Югославией – не было Российской Федерации, которая находилась бы к ней впритык. Да, возможно, они ее поддерживали, чем могли, помогали, но физически не были за спиной. А за спиной Хорватии было НАТО – мощные вооруженные силы.

Поэтому в ситуации на Донбассе путь фронтального наступления был очень рискованным (в 2014 и 2015 годах). В плане чего? В плане очень высоких потерь и в плане того, что техника наша была не подготовлена, чтобы вести боевые действия в урбанизированной местности, которая там на самом деле очень урбанизированная.

А, учитывая то, что военно-экономический потенциал России намного больший, чем у Украины, то они могли снабжение через границу (с Донбассом) делать практически неограниченно. Просто была бы война на уничтожение боевого потенциала, однозначно не в нашу пользу», – приводит слова Назарова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.12.20

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