«Пора переходить к атаке»: на Украине призывают устроить России «новый Перл-Харбор»

На Украине предложили разработать военную стратегию «освобождения» Крыма и Донбасса, а также устроить России «новый Перл-Харбор». Такое заявление сделал украинский политолог Зиновий Свереда в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, украинские власти должны иметь «свою стратегию атаки». Эксперт считает, что Киеву также необходимо отказаться «от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнеров». В частности, он предложил взорвать Керченский мост и устроить флоту России «новый Перл-Харбор», передает РИА «Новости».

Политолог также заявил, что нормандский формат переговоров якобы оказался безрезультатным, а Германия и Франция зачастую занимали неоднозначную позицию. В связи с этим он счел необходимым пригласить Вашингтон и Лондон для обсуждения ситуации в Донбассе.

По мнению Свереды, «Незалежная» по-настоящему станет свободной, когда восстановит армию, создаст космические войска и укрепит патриотическую сознательность.

Ранее бывший начальник штаба «АТО» в Донбассе, генерал Виктор Назаров заявил, что Украина не может повторить в Донбассе опыт Хорватии в Сербской Краине, когда хорватская армия одним мощным наступлением в течение нескольких дней взяла под контроль мятежную республику, населенную сербами.

По его словам, попытка фронтального наступления грозит очень большими рисками из-за неподготовленности военной техники для ведения боевых действий в урбанизированной местности и угрозой больших потер. Война была бы не в нашу пользу, признал генерал.

Киев, Наталья Петрова

Киев. Другие новости 22.12.20

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