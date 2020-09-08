Возвращение Донбасса не входит в планы Зеленского – украинский эксперт

Команде Зеленского не нужен идеологически и электорально чуждый Донбасс в составе Украины. Президент не собирается выполнять Минские соглашения, но и не готов от них отказаться, тем более, что сам бесконечный переговорный процесс можно ловко использовать в целях пиара.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Даниил Богатырёв.

Эксперт напомнил, как недавно назначенный Зеленским замглавы украинской делегации на переговорах в Донбассе Витольд Фокин пришёл к резонному выводу, что Донбасс можно реально вернуть в состав Украины, всего лишь последовательно выполнив пункты Минских соглашений. Однако в администрации президента официально поспешили откреститься от его слов.

«Недавно с неожиданно конструктивной инициативой выступил Витольд Фокин. Он предложил просто взять и выполнить Минские соглашения, внезапно. На что в Офисе президента тут же открестились. Всё это говорит о том, что в Офисе президента не нацелены на результат, там нацелены на процесс и на то, чтобы показать промежуточные итоги (временное прекращение огня) в виде «хорошего результата» перед местными выборами.

В частности, очень много говорилось еще три недели назад о том, чтобы провести встречу в Нормандском формате на высшем уровне до местных выборов. Очевидно, что это такой элемент, при помощи которого Офис президента пытался поднять рейтинг главы государства, который частично проецируется на его партию, в том числе и на местных выборах.

Но, также мы должны понимать, что ни в России, ни в Германии и Франции – не сидят дураки. Они понимают прекрасно, зачем Украина хочет это делать, и просто не дают возможности провести эту встречу. В первую очередь, этого не дает сделать российская сторона.

Может быть, с этим связано и очередное обострение на линии соприкосновения. Я не исключаю этого. Может быть, там какие-то стихийные процессы пошли и т.д. Но мы должны понимать, что без разведения войск – это будет повторяться раз за разом», – заметил Богатырёв.

Кроме того, по словам политолога, в администрации президента «не знают, что делать с Донбассом в случае, если он вернется под контроль Украины».

«Вот, просто, не знают. Нет никакой стратегии, нет никакой уверенности, что удастся предотвратить эксцессы. Там, в Офисе президента, вероятно, считают население этой территории не своим электоратом, невыгодным для себя с точки зрения проведения очередных парламентских, президентских или внеочередных выборов.

Поэтому на возвращение Донбасса как на результат там никто не работает, а работают на бесконечный процесс, на извлечение из него каких-то пиар выгод. Хорошо, конечно, если удается достигнуть перемирия ситуативного или разведения войск на каких-то участках отдельных, но не более того», – приводит слова Богатырёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.09.20

Киев: Зеленский не имеет собственной оценки белорусского кризиса. / Посла Украины вернули в Минск, но запретили контактировать с кем-либо. / Недосуг: Лавров отказался общаться с главой МИД Украины. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»