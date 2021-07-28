Зеленский ждёт, когда Меркель и Макрон приведут к нему Путина

Саммит лидеров стран «нормандской четвёрки» обязательно состоится – осталось только дождаться, когда Владимир Путин туда явится под давлением Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он ещё раз взвалил на Россию всю ответственность за ситуацию в Донбассе и подчеркнул, что прекращение обстрелов, обмен пленными и возвращение территорий зависит только от желания Москвы, которое сразу появится, как только на Путина как следует надавят Берлин и Париж.
«Все проблемы сегодня зависят от желания России и давления, и помощи всех наших партнеров и участников «Нормандской четверки». Мы готовы к переговорам в нормандском формате. Я уверен, эта встреча будет. Но все зависит от России», – заявил украинский президент.
Напомним, ранее Кремль не исключил встречи министров иностранных дел «нормандской четвёрки», однако отметил, что для очной встречи президентов России и Украины в рамках «нормандского формата» нет предпосылок. Киев должен выполнить все обязательства, взятые на себя на предыдущем саммите в Париже.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 28.07.21
Леонид Кравчук подключён к ИВЛ – родственники никого не пускают. / Ялту оккупировали пираты. / Лучше не позориться: Зеленскому не советуют писать ответ на статью Путина. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube