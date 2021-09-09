Лавров назвал шизофреничным заявление Кулебы по «нормандскому формату»

Постоянные призывы главы МИД Украины к новым встречам на разных уровнях в «нормандском формате» являются «проявлением политической шизофрении».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова Кулебы о якобы активно готовящейся скорой встрече глав МИД стран «нормандской четвёрки».

По словам Лаврова, такая встреча не имеет никакого смысла, пока Украина не выполнила предыдущие договорённости, а переговоры нужны Киеву лишь для того, чтобы уговорить Берлин и Париж надавить на Москву в целях переписывания Минских соглашений.

«Такое раздвоение сознания – шизофрения по большому счёту внешнеполитическая наблюдается. Вот соберёмся мы в Нормандском формате и украинская сторона будет говорить, что у них есть такие законы, которые не позволяют им их нарушать, а значит единственная цель такой инициативы – опять упрашивать Берлин и Париж надавить на Россию, чтобы начать модифицировать Минские договорённости», – отметил глава МИД РФ.

Напомним, накануне Кулеба заявил как о «решённом вопросе» о новой встрече глав МИД «нормандской четвёрки» и даже, «вскоре», глав государств.

При этом глава МИД Украины развязно добавил, что ожидает Сергея Лаврова на переговорах, так как ему «есть, о чём с ним поговорить».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.09.21

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