США объявили Россию «агрессором» в Донбассе и отказались от участия в «нормандском формате»

Участие США в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина) ничего не даст в плане урегулирования ситуации на востоке Украины, так как единственной причиной и источником войны в Донбассе является «агрессивная Россия».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил прибывший в Киев советник Государственного департамента США Дерек Шолле.

По его словам, Америке нет смысла присоединяться к «нормандской четвёрке», так как проблема якобы только одна – Россия.

«На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате, – это, наверное, не то, что поможет решить проблему. Проблема – это Россия, Россия – это агрессор, тот, кто создает проблемы», – утверждает Шолле.

Напомним, на участии США в «нормандском формате» активно настаивают в Офисе Зеленского.

Накануне замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия не возражает против присоединения Госдепа к урегулированию в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.07.21

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