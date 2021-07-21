США объявили Россию «агрессором» в Донбассе и отказались от участия в «нормандском формате»

Участие США в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина) ничего не даст в плане урегулирования ситуации на востоке Украины, так как единственной причиной и источником войны в Донбассе является «агрессивная Россия».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил прибывший в Киев советник Государственного департамента США Дерек Шолле.
По его словам, Америке нет смысла присоединяться к «нормандской четвёрке», так как проблема якобы только одна – Россия.
«На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате, – это, наверное, не то, что поможет решить проблему. Проблема – это Россия, Россия – это агрессор, тот, кто создает проблемы», – утверждает Шолле.
Напомним, на участии США в «нормандском формате» активно настаивают в Офисе Зеленского.
Накануне замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия не возражает против присоединения Госдепа к урегулированию в Донбассе.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 21.07.21
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