Берлин поддержал Путина по вопросу вступления Украины в НАТО

Вопрос вступления Украины в НАТО не стоит в европейской повестке дня.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер в ответ на просьбу журналистов прокомментировать обеспокоенность Кремля по поводу перспектив вступления Украины в Альянс.

Напомним, накануне Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК намекнул, что для России тема вступления Украины в НАТО является «красной линией».

По словам немецкой чиновницы, Германия продолжит сотрудничество с Украиной, исключая военную сферу.

«Вы знаете наш подход к Украине, значение нашего взаимодействия с ней, но присоединение к НАТО не стоит на повестке дня», – заявила она.

Между тем, сегодня лидеры 30 стран, входящих в НАТО, сняли с повестки дня завтрашнего саммита вопрос о предоставлении Украине Плана действий для вступления в Альянс.

Ранее Берлин официально отказал Зеленскому в поставках оружия.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.06.21

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