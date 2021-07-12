Меркель отменила встречу Зеленского с министром обороны Германии

Переговоры президена Украины и министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ранее согласованные и запланированные до встречи Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, не состоятся.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на минобороны ФРГ сообщает РИА Новости.

Переговоры Зеленского и Крамп-Карренбауэр были назначены на 15:00. Встреча с Меркель состоится в 20:00.

«Встреча была частью большой программы визита в правительстве ФРГ. Были перестановки, и встреча с министром обороны не состоялась или не состоится, но дополнительной информации для вас у меня нет», – заявил высокопоставленный собеседник издания.

Напомним, ранее Берлин отказал Зеленскому в поставках оружия для войны в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.07.21

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