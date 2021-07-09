Берлин назвал темы предстоящей встречи Меркель с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель на предстоящей 12 июля встрече в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским намерена обсудить ситуацию в Донбассе, процесс реформ на Украине и газовые отношения Киева с Москвой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

«Канцлер вечером, в 19:00, примет президента Украины Владимира Зеленского... Основной упор будет сделан, конечно, на германо-украинских отношениях. Ситуация с реализацией Минских договоренностей, процесс реформ на Украине, экономические вопросы и отношения с Россией – все это может стать темами переговоров», – заявил Зайберт.

По его словам, Берлин попытается уговорить Москву сохранить транзит газа через Украину после запуска газопровода «Северный поток – 2».

Совместная пресс-конференция Меркель и Зеленского запланирована перед переговорами. Состоится ли совместный пресс-выход лидеров Германии и Украины по итогам встречи, не сообщается.

Симферополь, Валентин Карамазов

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