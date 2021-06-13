Плевать на ЕС и НАТО: в Киеве призвали довольствоваться разрывом отношений с РФ и Белоруссией

Членство Украины в ЕС и НАТО отодвигается на неопределённый срок. Однако для Киева важнее, что железный занавес, который якобы выстроили Белоруссия и Россия против Запада, опустился, в том числе, и перед «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, не стоит слушать «популистов», критикующих президента Зеленского за неудачи на западном направлении.

«Запад видит, что Россия вместе с Белоруссией опускает на своих границах железный занавес, но мы за него, слава богу, не попадаем. Мы, действительно, сейчас в серой зоне и не можем похвастаться членством в ЕС и НАТО, но, безусловно, по меньшей мере, есть движение в правильном направлении. Сейчас я бы не драматизировал ситуацию и не делал поспешно выводов о том, что «все пропало» – это очень любят делать популисты, и это им хорошо удается», – приводит слова Огрызко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.06.21

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