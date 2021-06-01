Украина сама вынудила немецкий бизнес сделать ставку на «Северный поток – 2» – киевский эксперт

Немецкий бизнес напуган постоянно звучащими из Киева паническими заявлениями о неизбежности войны с Россией. Это и послужило причиной поддержки правительством Германии строительства газопроводов в обход Украины, хотя на словах официальный Берлин обвиняет Москву в «агрессии на Донбассе».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о «шизоидной политике» команды Зеленского, вредящей интересам Украины, рассказал эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрий Романенко.

«Мы всё время проводим какую-то шизоидной политику, когда мы говорим одно, а делаем другое. Кстати, в этом и корень наших проблем, потому что Украина всё время говорит: «война, война, война! У нас идёт война!» А что делает немецкий бизнес, когда он слышит такие месседжи от страны, через которую идут важные для европейской экономики газопроводы?

Конечно же, немцы задумываются о том как им хеджировать риски. И наша риторика по поводу войны заставляет их по этому поводу задуматься, и, как следствие, у них появляются дополнительные мотивации для того, чтобы тянуть «Северный поток – 2», – заметил он.

По словам Романенко, у Украины есть только два пути – или срочно отказаться от военной риторики, или самостоятельно развивать экономику, не надеясь на транзитные деньги.

«Нам нужно или понижать эту риторику, потому что она не работает уже, или нужно развивать свою экономику настолько, чтобы она была выгоднее в плане получения каких-то выгодоприобретений, чем российская. Потому что немцы, французы и все остальные сидят с калькуляторами и исходят, прежде всего, из того, как они закрывают свои потребности, свои интересы», – приводит слова эксперта «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.06.21

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