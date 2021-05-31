А там посмотрим: Россия обещает сохранить транзит газа через Украину до 2024 года

Москва не ставит задачу лишить Украину транзита российского газа и будет придерживаться условий пятилетнего контракта от 2019 года. Однако дальнейшая судьба прокачки газа через Украину зависит от новых договорённостей «Газпрома» и «Нафтогаза» в 2024 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа... Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям», – приводит РИА Новости слова Биричевского.

«У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину... В отношении транзита сырья через Украину существуют определенные обязательства», – подчеркнул он.

По словам главы департамента, газопровод «Северный поток – 2» не имеет никакого отношения к транзитному контракту с Украиной и является чисто экономическим проектом, касающимся России и Германии.

Напомним, ранее глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что на 2021 год «Газпром» зарезервировал лишь 40 млрд кубометров газа для перекачки в Европу, тогда как транзитные мощности украинской ГТС составляют 145 млрд кубометров. До 2019 года Россия прокачивала свыше 90 млрд кубометров.

«Нам не нужна такая компрессорная мощность, которую мы имеем сейчас. Нам придётся поэтапно отказаться от 60-70% мощностей, потому что они просто не нужны», – заявил Макогон.

Симферополь, Валентин Карамазов

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