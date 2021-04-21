Байден отдал Украину на растерзание Путину – американский военный

Президент США потерял интерес к Украине и дал понять российскому лидеру, что тот волен поступать с «Незалежной» так, как ему заблагорассудится. Киеву не остаётся ничего другого, как самостоятельно отражать «российскую агрессию».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший военный атташе НАТО в России, капитан I ранга ВМС США Гарри Табах.

По его словам, американцы в очередной раз обманули своего союзника, предоставив до этого гарантии безопасности. Кроме того, в беседе с журналистом Табах отметил, что Байдену хочется, чтобы все поскорее забыли о коррупционных скандалах, в которых был замешан на Украине его сын Хантер.

«Уже два раза Байден позвонил Путину. После второго звонка Путину развернул наши эсминцы и отправил обратно домой, чтобы они не зашли в Черное море. Правда, говорит, что в июне-июле, может быть, они вернутся. Правильно, они вернутся туда, потому что у нас запланированы учения «Си-Бриз».

Это все такие месседжи Путину: «Делай что хочешь с этой Украиной, она мне нахрен не нужна. Более того, я хочу, чтобы там говорили о войне, чтобы там погибали люди, чтобы там, не дай бог, не было расследования моего сына и меня». Потому что это уже отъезжает в сторону – тут война, сейчас пойдет смерть кругом. А СМИ будут продолжать долдонить: «Да нет, он пытается договориться, он пытается успокоить Путина, он пытается оттянуть время». Ничего не напоминает тебе как историку?..

Если Украина не даст отпор вот сейчас и не встанет обеими ногами на границе с патроном в патроннике, то они могут это сделать. Путину «зеленый свет» Байденом дан. Это очень жаль. В очередной раз, я не знаю, или кто-то обманул украинцев, или они сами повелись на это, но такова ситуация на сегодняшний день», – приводит слова американца «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее вооружённые силы РФ предприняли демонстративные манёвры в ответ на стягивание Киевом стотысячной группировки к линии фронта в Донбассе и на усиление обстрелов украинской армией территории ДНР и ЛНР.

После этого киевские дипломаты и чиновники поспешили заверить международное сообщество, что Украина не собирается предпринимать наступательные действия.

Позже президент США Джо Байден позвонил Владимиру Путину и предложил провести стратегические переговоры на нейтральной территории.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.04.21

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