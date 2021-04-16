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Байден в заявлении по России перепутал фамилию Путина, а эскалацию с вакцинацией

Фото: Reuters

Президент США Джо Байден, выступая с заявлением после введения нового пакета антироссийских санкций, неправильно назвал фамилию российского президента и перепутал слова «эскалация» и «вакцинация». Он сразу же исправил допущенные ошибки.

Глава Белого дома сначала сказал, что «США не собираются запускать цикл вакци… эскалации и конфликт с Россией». Затем Байден ошибся при произношении фамилии президента России, но тут поправился. «Я также ясно дал понять президенту Клутину... Путину, что Соединенные Штаты непоколебимы в поддержке своих союзников и партнеров в Европе», – заявил американский лидер.

Байден не первый раз допускает оговорки в речи и даже как-то назвал себя «машиной ляпов». Так, в марте во время выступления президент США ошибся, назвав вице-президента Камалу Харрис лидером страны. Он не стал исправлять ошибку.

Добавим, что в своей речи по России Джо Байден заявил, что США в отношениях с Россией готовы «конструктивно продвигаться» к «обдуманному диалогу» и «дипломатическому процессу», целью которых является «стабильные предсказуемые отношения» с Москвой. При этом не обошлось без угроз: Байден пообещал принять «новые меры реагирования» в случае «вмешательства» России в американскую демократию.

Москва, Наталья Петрова

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Метки / США

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