США ввели новые санкции против России и выслали 10 дипломатов

Президент США Джо Байден одобрил введение санкций против России, сообщается на сайте Белого дома. Ограничения коснутся 16 организаций и 16 граждан, которые якобы связаны с предполагаемым вмешательством в американские выборы.

Казначейство США запретило американским финучреждениям вкладывать деньги на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных Центробанком или Минфином РФ после 14 июня 2021 года. А также напрямую покупать долговые обязательства у этих учреждений и российского Фонда национального благосостояния.

Штаты высылают из страны 10 дипломатов из российского посольства в Вашингтоне, которых подозревают в связях со спецслужбами. Причиной стало подозрение американских властей, что Россия поощряет атаки талибов на сотрудников США и коалиции в Афганистане.

Под ограничения попали шесть технологических компаний из России, якобы поддержавших киберпрограмму российских спецслужб. В опубликованном Минфином США списке: АО «АСТ», Военный инновационный технополис ЭРА, АО «Пасит», АО «Позитив Текнолоджиз», «НеоБИТ», ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика».

За предполагаемое влияние на выборы в санкционный список попал «экс-сотрудник ГРУ» Денис Тюрин, первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов, Константин Килимник (якобы «сотрудник российской разведки», который в розыске с 2018 года).

За «аннексию Крыма» в список включены: глава МВД Крыма Павел Каранда, министр имущества Крыма Лариса Кулинич, главы крымской ФСБ (Леонид Михайлюк) и СКР (Владимир Терентьев).

В списке также оказались информагентства SouthFront, «Ньюсфронт», «Инфорос», Фонд стратегической культуры РФ за предполагаемое распространение дезинформации. Под санкциями и несколько участников строительства Керченского моста: «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», «Ленпромтранспроект» и лично шеф «Мостотреста» Леонид Рыженькин.

В санкционный список внесли также несколько компаний, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным. Среди них: ООО «Транс Логистик», Фонд защиты национальных ценностей, ООО «Юниджет» и их руководители Кирилл Щербаков, Александр Малькевич и Мария Зуева соответственно. Под санкции подпал и замгендиректора Фонда Артем Степанов. В том же списке африканская Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC) и ее сотрудники Петр Бычков, Юлия Афанасьева, Тарас Прибушин,

«Штаты будут накладывать санкции на Россию, если она продолжит или усилит свои дестабилизирующие международные действия. В том числе, подрывать проведения свободных и справедливых демократических выборов в США, у их союзников. Подрывать безопасность в странах и регионах, важных для нацбезопасности Штатов. Вести экстерриториальную деятельность против диссидентов или журналистов», – говорится в сообщении на сайте Белого дома США.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о готовности США ввести новые антироссийские санкции в качестве ответа на приписываемые Москве вмешательство в выборы и кибератаки на госучреждения через SolarWinds. Отмечалось, что Вашингтон намерен выслать 10 российских дипломатов и ввести ограничительные меры в отношении 12 граждан РФ и 20 российских организаций. В свою очередь, газета Wall Street Journal сообщила, что санкции также могут коснуться суверенного долга России. Западные СМИ указывали, что администрация США объявит о новых санкциях в отношении России 15 апреля.

Новости о возможных санкциях против госдолга России обвалили рубль. Курс евро на утренних торгах на Мосбирже поднимался выше 92 рублей, доллар стал дороже 77 рублей. Днем рубль немного отыграл потери. На официальное объявление о новых ограничительных мерах против РФ нацвалюта страны не отреагировала.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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