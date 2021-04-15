США хотят выслать десять российских дипломатов за вмешательство в выборы и кибератаки

США намерены выслать десять российских дипломатов, а также ввести санкции в отношении 12 граждан РФ и 20 российских организаций. Эти меры Вашингтон рассматривает в качестве ответа на приписываемые Москве вмешательство в выборы и кибератаки через SolarWinds. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источников агентства, знакомых с ситуацией, Белый дом объявит о санкциях уже сегодня. Среди россиян, в отношении которых США собираются ввести ограничительные меры, есть должностные лица в правительстве и разведке.

Кроме того, газета Wall Street Journal сообщила, что президент США Джо Байден издаст указ о расширении запретов на торговые операции американских банков с российскими государственными долговыми обязательствами.

Напомним, в декабре США заявили о масштабной хакерской атаке, жертвами которой стали в том числе американские правительственные сети. Взлому подверглись около 200 организаций, среди которых оказались Минфин, Минэнерго и Национальное управление по телекоммуникациям и информации.

В Москве отрицают причастность к атаке. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обвинения проявлением «слепой русофобии». Кремль также не раз отвергал обвинения во вмешательстве в выборы в любых странах.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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