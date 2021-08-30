Украина и Тайвань следующие после Афганистана – экс-атташе НАТО в РФ

Нет никаких гарантий, что администрация Байдена в один «прекрасный момент» не бросит так же поспешно украинскую власть наедине с Россией, как она бросила союзнический режим в Афганистане. Не исключена и «сдача» Тайваня Китаю.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший военный атташе НАТО в России, капитан I ранга ВМС США Гарри Табах, который является сторонником Дональда Трампа.

Отвечая на вопрос ведущего в украинском эфире, Табах отметил, что Украину вполне могут «бросить на растерзание России».

«Ваш президент, может быть, спросит: «Мы следующие?». Это и есть предательство, я будут называть вещи своими именами. Вот, я сейчас на эту тему много говорю с одним очень известным человеком... И он тоже говорит, а как они теперь докажут, что не предадут Украину? Как они могут сказать, что Украина тоже не будет брошена на растерзание России...», – приводит «ПолитНавигатор» слова американского военного.

«Япония, страны Балтии, Тайвань, пожалуйста...», – перечислил Табах следующие территории, которые Байден, по его мнению, оставит «на произвол судьбы».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.08.21

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