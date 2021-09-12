Зеленский отверг повторение афганского сценария на Украине

В Киеве не боятся, что Вашингтон «бросит Украину».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN, отвечая на вопрос, не переживает ли он, что США могут поступить с «Незалежной» так же, как с Афганистаном.

По его словам, Украина якобы не зависит от США в той мере, в которой зависил от Америки Афганистан.

«Я не думаю, что мы можем сравнивать это – Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан», – сказал Зеленский и выразил уверенность, что Америка «не собирается уходить из Украины». Мало того, добавил он, США будут усиливать свое влияние и присутствие в «Незалежной».

Напомним, ранее бывший военный атташе НАТО в России, капитан I ранга ВМС США Гарри Табах заявил, что администрация Байдена в один «прекрасный момент» может бросить так же поспешно украинскую власть наедине с Россией, как она бросила союзнический режим в Афганистане. Не исключена и «сдача» Тайваня Китаю.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.09.21

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