Минобороны Украины готовит обвинение в адрес России за провал США в Афганистане

Проблемы для США и их западных союзников в Афганистане «организовала Москва». Украина должна подготовить и обнародовать обвинение России к 22 августа – в день, когда откроется саммит «Крымской платформы».

Таким образом, Киеву удастся обратить внимание Запада на «деструктивную роль РФ в мире» и за счёт этого усилить звучание крымской повестки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве заявила заместитель министра обороны Украины Ирина Фролова.

«То, что Талибан (запрещён в РФ – прим. «НД») месяц назад был в Москве, чётко указывает, что Москва присутствует в политической картине происходящего в Афганистане, и присутствовала ещё до того, как начался выход войск западной коалиции.

И я уверена, что сейчас много российских усилий будет брошено на то, чтобы активизировать ситуацию там. Россия получает влияние и возможность дополнительного заработка на всём происходящем, возможность договорённостей с Китаем. Это, в какой-то мере, усиление нашего врага», – рассуждает Фролова.

«С другой стороны, мы видим, что источник проблем на Украине, в Грузии, в Черноморском регионе, в Сирии, сейчас в Афганистане – один. Это Россия, которая постоянно генерирует хаосные точки в мире.

Это может повлиять на отвлечение внимания основных игроков – от Крыма к ситуации в Афганистане. В Германии могут усиливаться настроения, что с Россией надо договариваться, чтобы потушить пожар в Афганистане. Поведение России неизменно на протяжении многих веков во многих регионах!

И потому мы должны артикулировать крымскую проблему в более высоком контексте, показывая постоянную связку происходящего тут с мировым контекстом. Показывая, что если здесь Россию не покарать и не продемонстрировать ей реальную силу, её поведение не изменится и в других регионах», – приводит «ПолитНавигатор» слова замминистра обороны Украины.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 19.08.21

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