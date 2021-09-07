Украина испугалась просить для себя статус главного союзника США вне НАТО

Посол Украины в Соединённых Штатах Оксана Маркарова призвала Верховную раду не голосовать за обращение к Вашингтону с просьбой присвоить «Незалежной» статус основного союзника США вне НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», голосование назначено на завтра. Украинский парламент соберётся ради этого на внеочередное заседание.

По мнению Маркаровой, такой статус присваивается в качестве замены реальному членству в Альянсе тем странам, которые не планируют вступать в НАТО. Она напомнила, что до недавнего времени Афганистан был «основным союзником США вне НАТО».

Таким образом, убеждена посол, Украина, получив этот статус, останется с ним навсегда и уже не сможет претендовать на членство в Альянсе.

По её мнению, Америка и так стратегический партнёр Украины, и в этой связи обращение депутатов о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО может лишь помешать основной цели страны – «полноценному вступлению» в Альянс.

Отметим, что администрация Зеленского ищет различные пути для постепенного сближения с НАТО, однако никак не может получить предварительный План действий по вступлению в Альянс, который является первым и необходимым шагом для кандидатов в члены НАТО.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.09.21

«Нужно вспороть сыр…» Подозреваемые в подрыве газопровода в Крыму рассказали о подготовке диверсии. / В шахте в ЛНР погибли девять человек. / ФСБ: взрыв газопровода в Крыму организовала украинская разведка. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»