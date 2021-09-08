Верховная рада провалила обращение к конгрессу США о предоставлении особого военного статуса Украине

Украинский парламент, где большинство мест принадлежит партии Зеленского «Слуга народа», не поддержал постановление с призывом к американскому конгрессу предоставить Украине статус основного союзника США вне НАТО.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», принятие постановления активно продвигалось именно командой президента.
По сведениям украинских СМИ, в последний момент у Зеленского спохватились, что статус союзника США вне НАТО не даёт никаких гарантий безопасности Украине, о чём свидетельствует бегство американцев из Афганистана, который имел такой же статус.
Кроме того, посчитали в Киеве, подобный шаг отрежет Украину от стандартных процедур по сближению с Альянсом.
В результате, чтобы не выглядеть комично и не голосовать «против» постановления, президентское большинство в Верховной Раде предпочло дружно «воздержаться». «За» проголосовали только 24 депутата.
Напомним, накануне украинские политики и дипломаты из команды Зеленского наперебой стали уговаривать парламентариев не голосовать за обращение к конгрессу.
В частности, посол Украины в Соединённых Штатах Оксана Маркарова заявляла, что обращение депутатов о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО может лишь помешать основной цели страны – «полноценному вступлению» в Альянс.
Между тем, ещё недавно в Киеве настаивали, что пример Афганистана не является препятствием для обращения к США за особым статусом для Украины.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 08.09.21
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