Верховная рада провалила обращение к конгрессу США о предоставлении особого военного статуса Украине

Украинский парламент, где большинство мест принадлежит партии Зеленского «Слуга народа», не поддержал постановление с призывом к американскому конгрессу предоставить Украине статус основного союзника США вне НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», принятие постановления активно продвигалось именно командой президента.

По сведениям украинских СМИ, в последний момент у Зеленского спохватились, что статус союзника США вне НАТО не даёт никаких гарантий безопасности Украине, о чём свидетельствует бегство американцев из Афганистана, который имел такой же статус.

Кроме того, посчитали в Киеве, подобный шаг отрежет Украину от стандартных процедур по сближению с Альянсом.

В результате, чтобы не выглядеть комично и не голосовать «против» постановления, президентское большинство в Верховной Раде предпочло дружно «воздержаться». «За» проголосовали только 24 депутата.

Напомним, накануне украинские политики и дипломаты из команды Зеленского наперебой стали уговаривать парламентариев не голосовать за обращение к конгрессу.

В частности, посол Украины в Соединённых Штатах Оксана Маркарова заявляла, что обращение депутатов о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО может лишь помешать основной цели страны – «полноценному вступлению» в Альянс.

Между тем, ещё недавно в Киеве настаивали, что пример Афганистана не является препятствием для обращения к США за особым статусом для Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.09.21

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