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Среда, 14 апреля 2021, 18:21 мск

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Встреча Путина и Байдена: США предложили переговоры в Европе

Вашингтон предлагает провести встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в одной из европейских стран. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, пока говорить о точном месте или времени преждевременно, это необходимо согласовать по дипломатическим каналам.

Комментируя телефонные переговоры Путина и Байдена, представитель Кремля отметил, что, «несмотря на обилие вопросов, по которым наблюдается абсолютное разногласие, все-таки говорили о том, что нужно пытаться друг с другом общаться и разговаривать, но здесь очень важно, чтобы слова совпадали с делом».

«Дальнейшая проработка этих новых предложений, инициатив, таких как встреча двусторонняя в одной из европейских стран, возможна только с учетом анализа реальной ситуации, реальных дальнейших шагов», – пояснил Песков, слова которого цитирует «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», ранее власти Австрии выразили готовность организовать переговоры президентов России США. При этом в МИД Австрии подчеркнули, что решение о том, когда и где проводит этот саммит, остается за обеими странами.

Москва, Светлана Антонова

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