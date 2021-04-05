Зеленский должен «целовать сапоги» Байдену: эксперт оценил вероятность и последствия войны в Донбассе

Новый военный конфликт вокруг Донецкой и Луганской народных республик способен окончательно разрушить Украину как государство. Такое мнение высказал корреспонденту РИА «Новый День» политолог, профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев. По его оценке, развитие ситуации в Донбассе зависит исключительно от решения президента США Джо Байдена.

«Последние события являются звеньями в цепи после инаугурации Байдена. Когда объяснили Зеленскому, что для того, чтобы Байден его простил за работу Трампа, он должен стать бОльшим Порошенко, чем сам Порошенко. То есть, если Порошенко просто чистил сапоги американцев, то Зеленский должен их целовать. С этого момента, собственно, началась полная перестройка всего, что было. Началась активизация в Донбассе, начались перестрелки, убийства снайперами мирных жителей. Сейчас дошли до того, что убили даже ребенка. Причем убили с дрона, который имеет видеоуправление, и те, кто убивал они знали, что они делают. Агрессия против украинских каналов, санкции против собственных граждан, всевозможные преследования и прочее – все это обострение началось с этого же момента», – подчеркнул Матвейчев.

Говоря о возможных вариантах развития событий, политолог напомнил о позиции президента РФ Владимира Путина. «В свое время Путин обозначил, что, если будет попытка силового захвата Донбасса или Приднестровья или кого-то силой, то Россия будет вынуждена ликвидировать украинскую государственность. Делается это, в принципе, легко. Учитывая, что у Украины легко подавляется система ПВО и полностью отсутствует какая-либо авиация – там у них сколько, три самолета осталось – соответственно, точечно будут разгромлены все штабы, электронная система подавления сделает их войска полностью глухими и слепыми и так далее… Так что они не смогут приказ передать, и дальше уже будут уничтожены точечно их командные пункты и наиболее опасные подразделения. На этом все закончится и начнется просто паника, и вся эта банда просто убежит оттуда. Причем убежит в Киев – для того, чтобы свергнуть Зеленского, и, скорей всего, там произойдет просто переворот», – прогнозирует Матвейчев.

Эксперт считает, что при таком сценарии развития событий из состава Украины могут выйти русскоязычные области на юго-востоке страны, вплоть до Приднестровья. «Соответственно наша армия выйдет на границу с Днестром и дойдет до Приднестровья, чтобы обеспечить единую границу, чтобы больше нас никто не шантажировал тем, что будут какие-то блокады и так далее. И вся Новороссия, все русскоязычные области будут отрезаны. Скорей всего, в этой ситуации Львов, Волынь отделятся – заявят, что у них теперь там самооборона, отдельное государство, что они провозглашают новую республику… Ну и пусть там провозглашают все, что хотят – с голоду помрут через несколько лет, потому что без Донбасса, без остальной Украины они не в состоянии себя прокормить, если соломой только будут питаться. Это то, что произойдет, если они нападут на Донбасс», – полагает он.

Матвейчев считает, что углубление кризиса на Украине может быть выгодно Байдену, чтобы усилить давление на Россию и Путина. «Может, Байдену это все и нужно. Может, он скажет – ребята, давайте, мы вам тут поможем и прочее. Ведь Саакашвили тоже обещали помощь НАТО, негры какие-то воевали там у них даже, вертолеты стояли, танки натовские и прочее. Может быть, Байден захочет таким образом лишний раз объявить Путина «агрессором», который вот не остановился на Крыме, вот видите – захватил Украину и так далее, и давайте по этому поводу объединим всю Европу, все как один встанем на пути, и «Северный поток» остановим, и все там остановим...», – рассуждает политолог.

По его мнению, при таком развитии событий Европа пострадает больше всех. «Даже в этой ситуации нужно понимать, что даже если они «Северный поток-2» остановят, то без него мы жили и проживем дальше, а вот без другого газа Европа не проживет, потому что на 30-40% экономика определенных стран, а некоторых даже на 90%, зависит от поставок наших энергоносителей. А других поставок осуществить туда невозможно. Поэтому в этом смысле ничего страшного тоже не произойдет. А крики о том, что Россия – «агрессор», мы уже многократно слышали и это нам не сильно помешает», – пояснил Матвейчев.

Более того, как полагает эксперт, если США спровоцируют военный кризис в Донбассе, Москва усилит свои позиции на международной арене. «При таком развитии событий произойдет очень мощное усиление России. Мало того, что внутри страны Путин получит огромный рейтинг до 100% и разговоры о каком-то там его свержении в этом ли году, в 24-м как они там планируют с Навальным и прочими, вообще в принципе не стоит и не будет стоять еще 10 лет. Ну и в международном плане такое усиление оценят и Индия, и Китай, и Иран, и даже сопредельные наши страны будут понимать, что никакое НАТО их никогда не спасет. И я думаю, что как раз большинство близких, что называется стран, и даже Прибалтика начнут переориентироваться на Россию в таком случае», – сказал он.

«Будет ли Байден такой подарок Путину делать? Ну, если совсем старый дурак, то наверно сделает. Если у него там люди что-то еще соображают, значит не будет делать. Значит они остановятся на такой ситуации, которая есть сейчас – постоянные провокации, обстрелы, убийства мирных жителей и тому подобное», – подытожил Матвейчев.

Москва, Мария Соколова

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