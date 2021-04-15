Ввод российских миротворцев в Донбасс не вызовет шока в Германии и Франции – американский дипломат

Россия может без единого выстрела открыто занять территорию Донецкой и Луганской народных республик, объявив о миротворческой операции для защиты населения. В этом случае главные страны Евросоюза не станут обвинять Москву в военной агрессии против Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст.

«Из всех возможных шагов кремлевских этот – самый возможный. Потому что риск здесь меньше, чем в других обстоятельствах. Если бы они это сделали, это не означало бы новый конфликт, новые жертвы. И те в Европе, которые не хотят признать опасность российской внешней политики, они сказали бы: «Ну, это ничего», – рассуждает Хербст.

Вместе с тем, он уверяет, что США резко воспротивятся такому шагу.

«На самом деле, это что-то важное, это большая провокация. Даже это, на мой взгляд, был бы большой риск для Кремля… Сейчас, на мой взгляд, возможность такого шага уменьшилась, потому что они должны беспокоиться о возможной реакции Вашингтона», – приводит слова Хербста «ПолитНавигатор».

Напомним, в Кремле и МИД РФ уже не раз заявляли, что судьба украинской государственности зависит от действий Киева в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.04.21

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