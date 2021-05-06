Киев обвинил Москву в «ползучей аннексии» Азовского моря

Украина обвинила Россию в намерениях захватить контроль над Азовским морем. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что морская территория остается лакомым плодом для Москвы.

По словам главы МИД, контроль над Азовским морем – следующая цель для «ползучей аннексии» со стороны России.

«Азовское море – низко висящий плод для России. После незаконной аннексии Крыма и захвата контроля над Керченским проливом Россия может провести эту ползучую аннексию Азовского моря», – заявил Кулеба в интервью CNN.

Он отметил, что Москва постоянно усиливает там свое военное присутствие и нарушает торговые пути. Передвижение российских войск вдоль границы с Украиной очень беспокоит Киев. Как и недавнее заявление Москвы, что им нужно иметь общие с украинской стороной воды в этом районе.

Как сообщал «Новый День», Россия до конца октября запретила проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря.

В марте часть российских войск перебросили к юго-западным границам страны. Киев назвал это угрозой свое безопасности, а Москва объяснила передвижения войсковыми учениями. 22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал вернуть войска в места постоянной дислокации.

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 05.05.21

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