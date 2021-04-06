«Переплюнул» Порошенко: в Госдуме обвинили Зеленского в военных преступлениях

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский оказался еще более радикальным, чем его предшественник, – ему удалось «переплюнуть» Петра Порошенко. Такое мнение, как передаёт корреспондент РИА «Новый День», высказал сегодня член комитета Госдумы по контролю и Регламенту Дмитрий Белик.

«Вчера на территории ДНР прошли похороны. Похороны пятилетнего ребенка. Звали его Владислав. Он родился в военное время и, по большому счету, ему не довелось пожить под мирным небом. Он был похоронен в закрытом гробу, потому что был убит бомбой или гранатой, сброшенной с украинского беспилотника. Убил его не беспилотник, а украинская власть. Убивают не дроны, убивают безответственные политики», – сказал он.

При этом Белик обвинил Зеленского в военных преступлениях. «Сегодня можно сказать, что господин Зеленский где-то даже «переплюнул» своего предшественника Порошенко в стремлении удержаться у власти любой ценой. Чем сильнее падает уровень доверия Зеленского, тем более радикальными становятся его высказывания и действия. К сожалению, он дошел до военных преступлений», – заявил парламентарий.

«За три месяца он проделал путь радикализации, которые некоторые не проделывают за несколько лет: от саботажа минских соглашений, закрытия оппозиционных телеканалов, гонения на российские общественные организации, закрытия Россотрудничества до стягивания тяжелого вооружения к линии соприкосновения, военных провокаций, убийства людей и убийства детей», – подчеркнул Белик.

Вместе с тем депутат обратил внимание, что Украина сегодня развивается как антироссийский проект. «Им не нужны люди в ДНР и ЛНР, им не нужны люди в Севастополе и Крыму. Их интересуют территории, которые они хотели бы заселить так называемыми шароварными патриотами. Хочу обратиться к политикам Украины. Господа, прекратите убивать людей! В ДНР И ЛНР проживает порядка 600 тысяч граждан с российскими паспортами. Как представитель Севастополя я хочу вам сказать – Россия своих не бросает», – заключил парламентарий.

Как сообщал «Новый День», последние дни ситуация в Донбассе обострилась, несмотря на заключенное прошлым летом перемирие. Недавно от украинских снарядов в ДНР погибли 71-летний пенсионер и 5-летний ребенок. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о ежедневных массированных обстрелах со стороны украинской армии, от которых гибнут люди, разрушаются жилые дома и инфраструктура. Он предупредил, что непризнанные республики «сдерживаются», но находятся на грани готовности к решительному огневому ответу.

Российские эксперты уже предупредили, что единственный вариант предотвратить войну – официальные заявления Москвы о гарантиях безопасности Донбассу.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 06.04.21

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