Япония встрепенулась, узнав о заварушке в Донбассе

Япония «крайне обеспокоена» ухудшением ситуации в Донбассе и безоговорочно поддерживает «территориальную целостность Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

«Япония последовательно поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, обеспокоена ухудшением ситуации на востоке Украины», – сказал он.

Как известно, ранее вооружённые силы РФ предприняли демонстративные манёвры в ответ на стягивание Киевом стотысячной группировки к линии фронта в Донбассе и на усиление обстрелов украинской армией территории ДНР и ЛНР.

После этого киевские дипломаты и чиновники поспешили заверить международное сообщество, что Украина не собирается предпринимать наступательные действия.

Позже президент США Джо Байден позвонил Владимиру Путину и предложил провести стратегические переговоры на нейтральной территории.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.04.21

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