Конфликт в Донбассе: «Это превращается в ядерную войну»

Война в Донбассе из угрозы стремительно превращается в реальность. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пресс-конференции в Москве российский политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков раскрыл возможный сценарий развития конфликта, итогом которого может стать ядерная война.

Военная мобилизация

Эксперт обратил внимание, что сейчас все стороны стягивают силы к непризнанным народным республикам Донбасса. «Всем известно, что украинские вооружённые силы в массе своей стянуты к границе с восставшим Донбассом. ВСУ (Вооруженные силы Украины) нарушили договор о перемирии, который был с лета, и начали обстрелы – количество обстрелов увеличилось примерно в 10-15 раз», – отметил он.

Марков также отметил, что США перебрасывают группировку войск своих боевых кораблей в Черное море через Босфор. «Ряд подразделений США, Польши и Великобритании уже переброшены на большую военную базу во Львовской области», – подчеркнул он.

Российская армия также выведена в формат боевого развёртывания, пояснил Марков. «В Ростовской области находится 58-я армия, которая имеет опыт принуждения к миру в Грузии в 2008 году. Сюда переброшена общевойсковая 20-я армия, выведены на позиции Таманская и Кантемировские танковые дивизии, которые сведены в первую оперативную армию. Сюда переброшена 8-я общевойсковая армия, которой подчинённы два армейских корпуса ДНР и ЛНР. Она имеет статус гвардейской за освобождение от фашистов Донбасса, Запорожья и Одессы. Готовы повторить свой подвиг, так сказать», – сказал он.

«В Крым перебешены большие подразделения танков Т-90 для прорыва обороны, а также десантно-штурмовые дивизии, в том числе, знаменитые псковские десантники, 56-я волгоградская десантно-штурмовая дивизия и 7-я новороссийская штурмовая дивизия. Используются активно войска Черноморского флота. Туда направлена группа кораблей Балтийского флота. Они оснащены большими десантными кораблями», – уточнил политолог.

Кроме этого, как отметил Марков, в Брянской и Белгородской областях напротив Харькова развернута группировка, белорусские спецподразделения объявили военные совместные с Россией учения. «Глава Минобороны Сергей Шойгу объявил более 4 тысяч отдельных военных учений – вся российская армия выведена в формат боевого развёртывания, который называется учения. Козак заявил, что начало военных действий станет началом конца государственности Украины», – сказал он.

Наравне с этим эксперт дал понять, что терпение и дипломатичность России «закончились» одновременно со скандалом вокруг Алексея Навального. «Россия совершила чудовищную ошибку, когда не ввела миротворческий корпус в Украину. Россия считает, что западные страны в сентябре 2020 года «пересекли красную черту, когда сфальсифицировали отравление Алексея Навального «Новичком», обвинили лично президента РФ Владимира Путина, когда он сделал все, чтобы спаси его жизнь. Это – переход красной черты!» – констатировал Марков.

Зачем?

Как считает эксперт, у инициаторов конфликта в Донбассе есть несколько целей. «Зеленский не хочет войны. Он – гениальный актер. Он хочет сымитировать войну в Донбассе, чтобы перейти к личной диктатуре. Его избрали для мира, а он не смог его выполнить из-за американского диктата. Он решил взять под контроль все СМИ, построить режим личной диктатуры. А чтобы получить одобрение, он хочет сымитировать войну с Россией», – сказал Марков.

«Вторая цель – Украину должны принять в НАТО. Примут ее вряд ли, но ей могут предоставить ПДЧ в НАТО – членство с обязанностями, но без прав. Чтобы на территории была военная база, и получить возможность захватить ресурсы Петра Порошенко, Рината Ахметова и Арсена Авакова. Для этого он должен получить одобрение США опять же за счет имитации войны», – уверен он.

При этом, как полагает эксперт, большую часть своих целей Зеленский уже решил, однако задачи США носят другой характер. «Они (США) хотят, чтобы была небольшая война, чтобы было такое поражение армий ЛНР и ДНР, которое привело бы к входу российских воск на территории. Тогда будет объявлено о масштабнейших санкциях. Санкции коснутся и «Северного потока-2», и лично Путина, отключат Россию от SWIFT», – считает Марков.

«Вторая цель – также создание военных баз на Украине. Третья цель выглядит странно. Энтони Блинкен (новый госсекретарь США) хочет показать Путину, что он крутой», – добавил он.

«Самый плохой сценарий этого безумия»

Боевые действия в Донбассе, вероятнее всего, должны начаться в апреле, «пока не появилась «зеленка» (в которой партизаны могут прятаться), но уже исчезла распутица», отметил Марков. «Самый плохой сценарий этого безумия достаточно прост. Боевые действия начинаются по украинскому сценарию, потом – более серьезные – по американскому. Армии ЛНР и ДНР терпят существенное поражение. Чтобы избежать катастрофы, российские подразделения вводятся в Донбасс», – сказал эксперт.

При этом Марков подчеркнул, что Москва полностью готова к такому развитию событий. «Не все ясно с точки зрения боеспособности, мы точно не знаем, в каком состоянии находятся силы Украины, непонятно моральное состояние… Если у российских подразделений – не все у них сразу получается, чтобы решить проблему, начинается более серьёзная активность с территории Крыма и Белгородской области. Украинская группировка окружена, для ее ликвидации Россия принимает меры для полного господства в воздухе», – прогнозирует он.

По его словам, в следующим «акте» США, чтобы лишить Россию господства в воздухе, выдвигают «ультиматум о бесполетной зоне над Украиной». «И начинают сбивать российские самолеты. Российские войска подавляют это, и начинается война между НАТО и Россией на территории Украины. Одна из сторон использует тактическое ядерное оружие. Через какой-то период обменами ударами одна из сторон начинает использовать стратегическое ядерное оружие. Это превращается в ядерную войну и уничтожение человечества», – заявил Марков.

«Вероятность этого не 90% и не 50%. Но она не нулевая», – считает он.

Бездействие ЕС

Марков отметил возможною роль еще одного актора – Евросоюза. «Европа очень боится большой войны. Боится катастроф Первой и Второй мировой войны. Но ведут они себя крайне безответственно. Я бы назвал принцип европейской дипломатии «молчанием ягнят», – возмутился политолог.

С его точки зрения, президент Франции Эммануэль Макрон должен немедленно связаться с украинским руководством. «Макрон не знает, что украинские войска подтянуты? Что Киев начал обстрелы? Что сорвано заседание минской группы? Что российские войска подтягиваются к границе, что Россия не хочет войны, призывает, чтобы ее не было? Хочется его спросить: «Макрон, вы – президент Франции, или вы – никчемный временщик и политик, который не способен сказать слово?!» Нужно, чтобы он сказал Зеленскому, что Европа не поддержит его», – полагает Марков.

По его оценке, Франция может помочь Украине «пересесть с американского на европейский стул». «Его долг – становить сползание в большую войну, до которой может довести безумство Блинкена. Первую мировую войну тоже никто не хотел. Наша задача, задача всех политиков – остановить катастрофу», – заключил Марков.

Москва, Александра Быстрицкая

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