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Воскресенье, 11 апреля 2021, 20:07 мск

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«Ради спокойного будущего»: Эрдоган заявил, что пытается усадить Москву и Киев за стол мирных переговоров

Фото: kremlin.ru

Анкара прилагает усилия для разрешения противоречий между Россией и Украиной путем мирных переговоров. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая сегодня перед активистами молодежного крыла правящей партии.

«Мы хотим, чтобы ради спокойного и безопасного будущего в нашем регионе обе страны (Россия и Украина) как можно быстрее решили между собой свои противоречия путем переговоров и мирным способом. В этом направлении мы прилагаем усилия», – цитирует турецкого лидера РИА «Новости».

Накануне Эрдоган по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в очередной раз заявил, что Турция не признает Крым российским.

Стамбул, Светлана Антонова

Стамбул. Другие новости 11.04.21

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