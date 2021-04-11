«Ради спокойного будущего»: Эрдоган заявил, что пытается усадить Москву и Киев за стол мирных переговоров

Анкара прилагает усилия для разрешения противоречий между Россией и Украиной путем мирных переговоров. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая сегодня перед активистами молодежного крыла правящей партии.

«Мы хотим, чтобы ради спокойного и безопасного будущего в нашем регионе обе страны (Россия и Украина) как можно быстрее решили между собой свои противоречия путем переговоров и мирным способом. В этом направлении мы прилагаем усилия», – цитирует турецкого лидера РИА «Новости».

Накануне Эрдоган по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в очередной раз заявил, что Турция не признает Крым российским.

Стамбул, Светлана Антонова

Стамбул. Другие новости 11.04.21

Зеленский призывает «цивилизованный мир» объединиться с Украиной, чтобы «не допустить масштабной войны». / Объект устрашения: Сербии попытаются пригрозить новой военной базой в Косово. / Глава СОМБ обратился в МИД РФ по поводу отчета ООН о российских инструкторах в ЦАР. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»